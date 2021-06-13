В Москве увеличилось количество возгораний из-за поджогов пуха

В этом году москвичи могут увидеть больше тополиного пуха, чем обычно. Но пока одни горожане страдают от аллергии, другие берут в руки зажигалки. Подобная забава нередко плохо заканчивается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.