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13:30

Безопасность

В ФСБ рассказали о кибератаках Пентагона и НАТО на Россию

В ФСБ рассказали о кибератаках Пентагона и НАТО на Россию

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За массированными кибератаками на Россию со стороны Украины стоят Пентагон и НАТО, заявили в ФСБ. Специалисты службы проанализировали данные угроз и пришли к такому выводу.

Сетевую инфраструктуру Украины используют подразделения наступательных киберопераций Запада, они применяют новые виды кибероружия. Но автором атак пытаются выставить только Украину, одну из ее хакерских группировок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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