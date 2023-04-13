В ФСБ рассказали о кибератаках Пентагона и НАТО на Россию

За массированными кибератаками на Россию со стороны Украины стоят Пентагон и НАТО, заявили в ФСБ. Специалисты службы проанализировали данные угроз и пришли к такому выводу.

Сетевую инфраструктуру Украины используют подразделения наступательных киберопераций Запада, они применяют новые виды кибероружия. Но автором атак пытаются выставить только Украину, одну из ее хакерских группировок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.