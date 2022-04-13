Спасатели усилили контроль за соблюдением мер безопасности на водоемах столицы

Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах усилили контроль за соблюдением мер безопасности на водоемах столицы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

В ДНР доставлена первая партия помощи животным, собранная Московским зоопарком.



Российский рынок акций закрылся снижением на 0,49% по итогам торгов среды. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.