12 ноября, 11:30

Безопасность

ЦБ включит крупные переводы себе по СБП в список признаков мошенничества

Центробанк России включит крупные переводы самому себе по СБП в список признаков мошенничества. Аферисты часто убеждают жертв перевести все деньги на один счет, а потом получают к нему доступ.

Банки будут учитывать много факторов. Например, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, с которым в течение полугода не было никаких общих операций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

