В тыловых районах СВО мобилизованных обучают поражать бронетехнику противника

В тыловых районах СВО у мобилизованных военнослужащих начались занятия по поражению бронетехники противника. Инструкторы учат находить слабые места у танков и другого транспорта.

Особое внимание уделяется современным легкобронированным целям и машинам с активными системами защиты. Цели поражают из переносных противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.