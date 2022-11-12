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Безопасность

В тыловых районах СВО мобилизованных обучают поражать бронетехнику противника

В тыловых районах СВО мобилизованных обучают поражать бронетехнику противника

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В тыловых районах СВО у мобилизованных военнослужащих начались занятия по поражению бронетехники противника. Инструкторы учат находить слабые места у танков и другого транспорта.

Особое внимание уделяется современным легкобронированным целям и машинам с активными системами защиты. Цели поражают из переносных противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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