Новости регионов: корабли Северного флота РФ вышли на учения в Северный Ледовитый океан

Корабли Северного флота России вышли в Северный Ледовитый океан. Это является частью белорусско-российских учений "Запад-2025". Группировка отработает сценарии защиты российских берегов Арктики.

В Татарстане 19-летняя стримерша сожгла квартиру при съемке видео ради лайков в соцсетях. Возгорание началось на кровати, после чего перешло на стену, а затем охватило всю квартиру. При этом сотрудникам МЧС девушка сказала, что якобы загорелся неисправный роутер.

