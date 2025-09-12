Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 21:15

Безопасность

Новости регионов: корабли Северного флота РФ вышли на учения в Северный Ледовитый океан

Новости регионов: корабли Северного флота РФ вышли на учения в Северный Ледовитый океан

В департаменте информационных технологий Москвы назвали правила защиты от кибермошенников

Пиротехники МЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-100 времен ВОВ в Ленинградской области

Эксперты рассказали, как защититься от мошенников при покупке автомобиля

"Новости дня": МВД предупредило о фальшивых сообщениях о прибавке к пенсии

Эксперты рассказали, как избежать блокировки банковской карты

Мошенники стали представляться сотрудниками вузов, чтобы получить личные данные

"20 минут": "Матчасть. Мошенники"

В России выявили схему продажи старых iPhone под видом новых

Москвичам рассказали, кто обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях в городе

Корабли Северного флота России вышли в Северный Ледовитый океан. Это является частью белорусско-российских учений "Запад-2025". Группировка отработает сценарии защиты российских берегов Арктики.

В Татарстане 19-летняя стримерша сожгла квартиру при съемке видео ради лайков в соцсетях. Возгорание началось на кровати, после чего перешло на стену, а затем охватило всю квартиру. При этом сотрудникам МЧС девушка сказала, что якобы загорелся неисправный роутер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьпроисшествияпожаррегионывидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика