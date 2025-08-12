В России активизировались "черные кредиторы"

В России вновь активизировались так называемые "черные кредиторы" – организации, работающие без лицензии и готовые выдать займ любому, зачастую под залог жилья или автомобиля. Малейшая просрочка по платежам может привести к потере имущества.

Только за первые три месяца этого года Центробанк выявил 236 компаний с признаками нелегальных кредиторов, а за последние полтора года почти 2 тысячи. Мошенники используют юридически грамотно составленные договоры, из-за чего в суде сложно доказать, что человек принимал решения под давлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.