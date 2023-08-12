Корабли Северного флота вышли в арктическую зону Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В составе отряда присутствует большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательный буксир "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".

В учебно-боевой операции также участвует сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31. Они будут контролировать воздушное пространство, осуществлять задачи по воздушной разведке и прикрытию войсковых сил.

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