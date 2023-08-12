Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Безопасность

Корабли Северного флота вышли в арктическую зону Северного Ледовитого океана

Корабли Северного флота вышли в арктическую зону Северного Ледовитого океана

Новости часа: РФ уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

В Госдуме призвали рассматривать находящиеся на Украине call-центры как военные объекты

Украина начала вербовку россиян для поджогов военкоматов

Разведка РФ уничтожила замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

ВС РФ уничтожили минометные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Закон о расширении полномочий спецслужб вступил в силу 7 августа

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на главных направлениях – Минобороны

Две тысячи танков и БМП ВСУ уничтожили военные РФ с начала лета

Корабли Северного флота вышли в арктическую зону Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В составе отряда присутствует большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательный буксир "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".

В учебно-боевой операции также участвует сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31. Они будут контролировать воздушное пространство, осуществлять задачи по воздушной разведке и прикрытию войсковых сил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика