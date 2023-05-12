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16:30

Безопасность

Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над акваторией Чукотского моря

Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над акваторией Чукотского моря

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Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Чукотского моря

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Два стратегических ракетоносца Ту-95 МС выполнили 13-часовой плановый полет над акваторией Чукотского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Полет совершался над нейтральными водами. В ходе полета экипажи дальней авиации провели дозаправку топливом в воздухе. Ракетоносцы в воздухе сопровождали экипажи истребителей.

В Минобороны добавили, что дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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