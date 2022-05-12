В Ленинградской области начали усиливать контроль за соблюдением пограничного режима

В Ленинградской области усиливают контроль за соблюдением пограничного режима. Для этого привлекают сотрудников ФСБ, транспортной полиции и Росгвардии. О дополнительных мерах сообщили в Федеральной службе безопасности.

Жителям приграничных районов советуют выходить из дома только с документами, удостоверяющих личность, чтобы избежать возможных недоразумений. Ленинградская область на юго-западе граничит с Эстонией, а на северо-западе – с Финляндией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.