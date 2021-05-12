В мире принимают дополнительные меры безопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

В мире принимают дополнительные меры безопасности на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Москва не осталась в стороне, в городе усилили охрану еврейской общины в Марьиной Роще. В синагогах Европы тоже усиленно следят за порядком.

Конфликт между Израилем и сектором Газа повлиял и на авиасообщение. "Аэрофлот" внес коррективы в расписание. Рейс, который сегодня должен был вылететь из Москвы в Тель-Авив, перенесли на 13 мая. Две крупнейшие авиакомпании США и вовсе отменили вылеты в Тель-Авив.

Подробнее о ситуации в Израиле – в сюжете телеканала Москва 24.