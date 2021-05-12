Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

Законопроект, ужесточающий правила оборота оружия, могут принять в Госдуме в весеннюю сессию. Его уже одобрил профильный комитет.

Могут ограничить выдачу лицензий и разрешений на приобретение оружия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.