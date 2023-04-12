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07:15

Безопасность

На полигоне "Капустин Яр" прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты

На полигоне "Капустин Яр" прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты

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Специалисты ракетных войск стратегического назначения провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Испытательный пуск произвели с полигона Капустин Яр. Для этого использовали подвижной наземный ракетный комплекс.

Испытания прошли успешно. Боевая часть ракеты точно поразила учебную цель, расположенную на полигоне в Казахстане. А инженеры получили подтверждение правильности технических решений, которые используются при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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