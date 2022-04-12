Сразу несколько российских регионов ввели желтый уровень террористической угрозы. Это сделали в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, а также в некоторых районах Крыма и Краснодарского края. Такое решение местные власти приняли из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

Установлены контрольные пункты наблюдения, военные и полицейские усиленно патрулируют населенные пункты. Предупреждение действует в приграничных с Украиной регионах.

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