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Новости

12 января, 19:30

Общество

Новости часа: МЧС проверит безопасность подготовленных купелей во всех регионах РФ

Новости часа: МЧС проверит безопасность подготовленных купелей во всех регионах РФ

ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в районе Запорожья

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" провел учения в Норвежском море

Минобороны РФ расширит арсенал современных ударных средств в 2023 году

Российские войска намерены расширить арсенал ударных средств – Шойгу

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Новости часа: в АТОР заявили об отсутствии организованных туристов из РФ в Бразилии

ВС РФ сбили 5 самолетов ВСУ за сутки

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС проверит безопасность подготовленных купелей во всех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Космонавты здоровы и не против задержаться на МКС из-за повреждения "Союза". Это заявление "Роскосмоса".

Оттепель и снег с дождем ожидаются в Москве на Крещение. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

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безопасностьнаукаобществопогодавидеоАлина Гилева
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