Новости часа: МЧС проверит безопасность подготовленных купелей во всех регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС проверит безопасность подготовленных купелей во всех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Космонавты здоровы и не против задержаться на МКС из-за повреждения "Союза". Это заявление "Роскосмоса".

Оттепель и снег с дождем ожидаются в Москве на Крещение. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.