11 октября, 12:47Безопасность
Специалисты рассказали о защите персональных данных в России
В ТАСС прошла пресс-конференция по теме "Защищенность персональных данных: зарубежные практики и российская действительность".
Перед собравшимися выступили:
- исполняющий обязанности директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин;
- главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров;
- юрист коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Алим Березгов.