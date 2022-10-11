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Новости

11 октября, 12:47

Безопасность

Специалисты рассказали о защите персональных данных в России

Специалисты рассказали о защите персональных данных в России

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В ТАСС прошла пресс-конференция по теме "Защищенность персональных данных: зарубежные практики и российская действительность".

Перед собравшимися выступили:

  • исполняющий обязанности директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин;
  • главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров;
  • юрист коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Алим Березгов.
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