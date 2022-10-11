11 октября, 21:30Безопасность
Полковник в отставке назвал возможные новые цели ударов России по Украине
Россия намерена достигать поставленных целей в ходе спецоперации результативно и эффективно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее реализованные удары по инфраструктуре достигли своих целей, назначенные объекты поражены. Что может стать следующими целями российской армии? Об этом рассказал полковник в отставке Михаил Тимошенко.
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