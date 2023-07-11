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Происшествия

Росгвардия обеспечивает безопасность в зоне стихийного бедствия в Краснодарском крае

Росгвардия обеспечивает безопасность в зоне стихийного бедствия в Краснодарском крае

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Росгвардия обеспечивает безопасность людей в зоне стихийного бедствия в Краснодарском крае. Под особым контролем находится территория Сириуса, где из-за проливных дождей оказались подтоплены сотни домов.

Для обеспечения охраны общественного порядка вдвое увеличено количество нарядов охраны. Сотрудники патрулируют районы на автомобилях высокой проходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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