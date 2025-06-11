11 июня, 07:45Безопасность
Один из мобильных операторов запустил автоматическую защиту от телефонных мошенников
Один из российских операторов связи внедрил новую защиту от мошенников. Теперь если во время разговора на телефон абонента приходит СМС с кодом, например, от банка или портала "Госуслуги", соединение автоматически прерывается. Это позволяет предотвратить передачу конфиденциальных данных злоумышленникам.
Услуга уже работает и не требует подключения или дополнительной оплаты. В ближайшее время аналогичная система будет внедрена и для звонков через мессенджеры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.