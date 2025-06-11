Один из мобильных операторов запустил автоматическую защиту от телефонных мошенников

Один из российских операторов связи внедрил новую защиту от мошенников. Теперь если во время разговора на телефон абонента приходит СМС с кодом, например, от банка или портала "Госуслуги", соединение автоматически прерывается. Это позволяет предотвратить передачу конфиденциальных данных злоумышленникам.

Услуга уже работает и не требует подключения или дополнительной оплаты. В ближайшее время аналогичная система будет внедрена и для звонков через мессенджеры.

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