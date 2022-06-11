Ремонтные подразделения ВС РФ работают в зоне спецоперации на Украине

Ремонтные подразделения российской армии в зоне спецоперации непрерывно работают и восстанавливают технику в полевых условиях. Менее чем за сутки удалось отремонтировать и вернуть на позиции тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

За смену ремонтники Западного военного округа возвращают в строй несколько десятков единиц военной техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.