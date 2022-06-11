В МО рассказали о ходе спецоперации на Украине

Российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции украинских националистов. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" получили координаты с беспилотники. И в кратчайшие сроки заняли огневые позиции и ударили по войскам Украины. Об этом сообщают в Минобороны.

Украинским боевикам, которые окопались в подвалах завода Азот сохранят жизнь, если они выпустят с территории предприятия мирных жителей. Об этом заявил посол ЛНР в России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.