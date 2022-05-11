В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области, граничащей с Украиной, до 25 мая продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повышенный уровень террористической опасности ввели на территории Белгородской области с 11 апреля, а 25 апреля его действие продлили до 10 мая.