Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 23:00

Безопасность

В Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования

В Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования

Новости часа: выбросу пепла вулканом Шивелуч присвоили максимальный код опасности

Минтранс Московской области увеличил число камер видеонаблюдения на дорогах

ВС РФ ликвидировали 4 диверсионно-разведывательные группы ВСУ за сутки

Еще 200 бойцов пополнили ряды спецотряда "Ахмат" РФ

ВС РФ ликвидировали более 300 бойцов ВСУ за сутки

Новости часа: ВС РФ уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении за сутки

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе

Масштабные учения МЧС начались в Мурманске

ВС РФ уничтожили наблюдательные пункты и два склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

В Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования. В лесах сейчас действует третий класс пожарной опасности.

За природными территориями начали следить с воздуха. Первый полет прошел по восточному маршруту. Всего их четыре: три основных и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности. Зона мониторинга охватывает около 900 тысяч гектаров.

А общая протяженность маршрутов составляет порядка двух тысяч километров. В прошлом году благодаря таким полетам удалось обнаружить полсотни пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика