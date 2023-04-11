В Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования. В лесах сейчас действует третий класс пожарной опасности.

За природными территориями начали следить с воздуха. Первый полет прошел по восточному маршруту. Всего их четыре: три основных и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности. Зона мониторинга охватывает около 900 тысяч гектаров.

А общая протяженность маршрутов составляет порядка двух тысяч километров. В прошлом году благодаря таким полетам удалось обнаружить полсотни пожаров.

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