Уровень террористической опасности повысили в двух районах Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повышении уровня террористической опасности в приграничных районах Кантемировском и Россошанском.

"Вы знаете, что наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах желтого уровня террористической опасности. Это средний уровень из трех существующих", – заявил Гусев.

Губернатор подчеркнул, что данная мера является профилактической. В настоящий момент обстановка в регионе остается спокойной и контролируемой.