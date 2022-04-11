В Курской области ввели желтый уровень террористической опасности из-за высокой вероятности провокаций со стороны украинских националистов. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

Там организованы контрольные пункты наблюдения, находятся военные и полиция. Также усилено патрулирование населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.