В регионах РФ начали запрещать выходить на лед

С наступлением тепла выходить и выезжать на лед становится опасно. Ледовое покрытие теряет свою прочность, велик риск провалиться. Во многих регионах России уже дейтвует запрет выезда на лед на автомобиле. Но несмотря на это, люди часто пренебрегают своей безопасностью. Спасатели МЧС проводят профилактические рейды и просят жителей не рисковать жизнью.

Так, в Новосибирской области с 1 марта запрещен выезд на лед на любом транспорте, в том числе на снегоходах. Пересекать водоемы можно только по ледовым переправам. Похожая ситуация в Иркутской области. На озере Байкал лед начал активно таять. Появляются трещины. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.

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