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Новости

11 февраля, 15:30

Безопасность

В Москве открылся 30-й форум "Технологии и безопасность"

В Москве открылся 30-й форум "Технологии и безопасность"

Москвичам рассказали о сервисах для защиты от кибермошенников

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В столице начал работу 30-й форум "Технологии и безопасность". Участники обсудят защиту стратегически важных объектов, цифровизацию крупных предприятий и госсектора, а также вопросы импортозамещения в сфере передовых технологий.

Форум собрал более 2 000 руководителей, специалистов по информационной безопасности и разработчиков. Эксперты отмечают активное внедрение искусственного интеллекта в металлургии, банковской сфере, здравоохранении и транспорте. Мероприятие продлится три дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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