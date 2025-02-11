В Москве открылся 30-й форум "Технологии и безопасность"

В столице начал работу 30-й форум "Технологии и безопасность". Участники обсудят защиту стратегически важных объектов, цифровизацию крупных предприятий и госсектора, а также вопросы импортозамещения в сфере передовых технологий.

Форум собрал более 2 000 руководителей, специалистов по информационной безопасности и разработчиков. Эксперты отмечают активное внедрение искусственного интеллекта в металлургии, банковской сфере, здравоохранении и транспорте. Мероприятие продлится три дня.

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