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10 ноября, 09:30

Безопасность

Глава МВД Колокольцев вручил награды за мужество и героизм

Глава МВД Колокольцев вручил награды за мужество и героизм

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День сотрудников органов внутренних дел России отмечается 10 ноября. В честь праздника глава МВД Владимир Колокольцев вручил награды за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.

В частности, награду получил работник столичной патрульно-постовой службы Алексей Шишин. Он спас человека при пожаре. Медаль "За спасение погибавших" вручили и участковому полицейскому из Свердловской области. Он спас из горящей квартиры семью с двумя детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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