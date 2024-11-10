Глава МВД Колокольцев вручил награды за мужество и героизм

День сотрудников органов внутренних дел России отмечается 10 ноября. В честь праздника глава МВД Владимир Колокольцев вручил награды за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.

В частности, награду получил работник столичной патрульно-постовой службы Алексей Шишин. Он спас человека при пожаре. Медаль "За спасение погибавших" вручили и участковому полицейскому из Свердловской области. Он спас из горящей квартиры семью с двумя детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

