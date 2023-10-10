Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Ульяновске

Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна "Алмаз-Антей" в Ульяновске. Министр обороны осмотрел цеха по производству современных ЗРК "Бук-М3".

В свою очередь, руководитель предприятия Сергей Чурин доложил, что первый дивизион ЗРК уже был поставлен в сентябре досрочно, второй находится на сборке. Шойгу отметил, что продукция "Алмаз-Антея" востребована и показывает высокую эффективность.

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