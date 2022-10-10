Новости регионов: прибытие российской подводной лодки "Магадан" во Владивосток

Подводная лодка "Магадан" прибыла в постоянный пункт базирования. Она преодолела более девяти тысяч морских миль, совершив переход через Северный морской путь по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток. После небольшого отдыха экипаж подлодки приступит к плановому выполнению боевых задач в составе Тихоокеанского флота. "Магадан" стала там третьей по счету подводной лодкой, которая способна нести высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Очевидцы показали кадры, как несколько полицейских экипажей преследовали белую иномарку в одном из районов Санкт-Петербурга. Водитель пытался уехать от правоохранителей, но им удалось его догнать. Поняв, что уехать не удастся, мужчина бросил машину и попытался скрыться.

Крупный пожар вспыхнул в Алтайском крае. По предварительной информации, возгорание произошло из-за перехлеста проводов на ЛЭП. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени. Оно быстро перекинулось на жилые дома. Город Змеиногорск, где произошел пожар, заволокло дымом, а в некоторых районах из-за отсутствия электричества, отключили свет и воду. Для тушения привлекли около 100 пожарных и 18 единиц техники. В данный момент огонь удалось локализовать. О пострадавших пока не сообщается.

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