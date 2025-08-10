Форма поиска по сайту

10 августа, 10:00

Безопасность

Мошенники начали выдавать себя за преподавателей и обманывать студентов

Мошенники начали выдавать себя за преподавателей университетов. В мессенджерах они пишут студентам, что те якобы причастны к финансовым преступлениям, и предупреждают о скором звонке от правоохранителей.

Злоумышленники требуют отправить им данные банковских счетов, а затем убеждают перевести деньги на "безопасные" счета, которые на самом деле принадлежат подставным лицам. Эксперты советуют игнорировать такие сообщения и не передавать личные данные неизвестным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоДмитрий Козачинский

