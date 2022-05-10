Ракетные войска и артиллерия РФ поразили пять складов ВСУ, уничтожили до 380 националистов – Минобороны.

В Москве ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду, людям нужно быть осторожнее на улице – Комплекс городского хозяйства.

Движение на участке Открытого шоссе будет ограничено с 14 мая по 25 июня из-за ремонта – Дептранс.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.