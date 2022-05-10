В Минобороны рассказали о ходе спецоперации в Донбассе

Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских военных завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная в Луганской народной республике. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.



В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения, отметили в ведомстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.