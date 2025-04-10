Новости регионов: на Сахалине расчищают реки от ледовых заторов при помощи экскаваторов

На Сахалине при помощи экскаваторов расчищают русла рек от ледовых заторов. Так регион готовится к половодью. В этом году из-за снежной зимы на большинстве рек ожидается максимальный уровень воды, возможны подтопления территорий.

Система мониторинга с интеллектуальным распознаванием возгораний начала работу в 12 районах Новосибирской области. Камеры с высоты 70 метров за 10 минут делают полный оборот на 360 градусов и в радиусе 35 километров фиксируют все термоточки. Информация с координатами о пожарах, а также площади и границы возгораний в режиме реального времени видны на карте в Единой дежурной диспетчерской службе.

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