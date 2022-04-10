Войска противовоздушной обороны РФ отмечают профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник 10 апреля отмечают военнослужащие, ветераны и специалисты войск противовоздушной обороны.

Российские ПВО отвечают за защиту военных и гражданских объектов от ударов с воздуха и из космоса. Сейчас это целая система, в которую входят наземные комплексы и космические спутники. Российские системы ПВО применялись в Сирии, а теперь используются на Украине.

День ПВО отмечают ежегодно во второе воскресенье апреля. Праздник был утвержден в 1975 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.