В Оманском заливе стартовали учения "Морской пояс безопасности – 2025"

В Оманском заливе начались учения "Морской пояс безопасности – 2025". В маневрах принимают участие корабли России, Ирана и Китая. Церемония открытия прошла в порту Чехбехар, где собрались делегации из более чем 10 стран-наблюдателей.

В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи будут отрабатывать задачи по освобождению захваченных судов, поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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