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10 января, 22:30

Безопасность

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" провел учения в Норвежском море

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" провел учения в Норвежском море

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Российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", успешно провел учения в Норвежском море. В пресс-службе Северного флота рассказали, что экипаж тренировался отражать нападение в сложных метеоусловиях.

На прошлой неделе фрегат с самым современным российским оружием на борту отправился в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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