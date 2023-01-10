Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" провел учения в Норвежском море

Российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", успешно провел учения в Норвежском море. В пресс-службе Северного флота рассказали, что экипаж тренировался отражать нападение в сложных метеоусловиях.

На прошлой неделе фрегат с самым современным российским оружием на борту отправился в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.