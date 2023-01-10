Минобороны РФ расширит арсенал современных ударных средств в 2023 году

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах по расширению арсенала ударных средств российской армии. Об этом он рассказал на совещании оборонного ведомства.

В ходе совещания министр коснулся вопроса работы военкоматов. Шойгу сообщил о необходимости создать цифровые базы данных, а также улучшить взаимодействие с региональными комиссариатами. Глава министерства также заверил, что гражданским инициативам будут уделять больше внимания.

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