Российские войска намерены расширить арсенал ударных средств – Шойгу

Минобороны РФ в 2023 году расширит арсенал современных ударных средств. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В этом году Вооруженные силы России получат новую технику. Речь идет о 22 пусковых установках с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", трех стратегических ракетоносцах Ту-160, атомном подводном крейсере "Император Александр III". Кроме того, армия получит четыре подводные лодки и 12 боевых кораблей.

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