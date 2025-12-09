Форма поиска по сайту

Новости

09 декабря, 22:15

Безопасность

В Минцифры подготовили второй пакет мер по борьбе с мошенниками

"Московский патруль": мошенники стали предлагать детям разблокировать игру Roblox

"Московский патруль": инспекторы ГАИ провели рейд "Пешеходный переход"

Рейд "Пешеходный переход" проведут в Москве 9 декабря

Слово love стало самым частым в паролях за 2025 год

Мошенники стали маскироваться под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей

Полиция предупредила об активизации мошенников перед продажей новогодних туров

Эксперты предупредили россиян об опасности мошеннических новогодних открыток

В Москве активизировались мошенники, рассылающие сообщения с фотографиями знакомых

"Московский патруль": мошенники начали обманывать россиян с помощью гороскопов

В Минцифры подготовили второй пакет мер по борьбе с мошенниками. В него вошло около 20 пунктов, которые обеспечат безопасность граждан России в цифровой среде.

Среди них – запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также разрабатывают новые способы восстановления доступа к порталу Госуслуги, в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ.

Кроме того, предлагаются ограничения по количеству банковских карт. Это затруднит возможность массового выпуска карт, которые могут использоваться для обналичивания похищенных средств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

