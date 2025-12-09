В Минцифры подготовили второй пакет мер по борьбе с мошенниками. В него вошло около 20 пунктов, которые обеспечат безопасность граждан России в цифровой среде.

Среди них – запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также разрабатывают новые способы восстановления доступа к порталу Госуслуги, в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ.

Кроме того, предлагаются ограничения по количеству банковских карт. Это затруднит возможность массового выпуска карт, которые могут использоваться для обналичивания похищенных средств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

