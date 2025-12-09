Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 декабря, 07:15

Безопасность

Слово love стало самым частым в паролях за 2025 год

Английское слово love стало самым распространенным в паролях этого года. Об этом рассказали специалисты по кибербезопасности. По данным аналитиков, числом 2 024 заканчивался каждый двухсотый пароль из утечек данных.

Около 10% взломанных паролей состояли из названий стран, имен и часто содержали числа в диапазоне от 1 990 до 2 025. Для защиты аккаунтов специалисты рекомендуют пользователям менять пароли не реже одного раза в 3,5 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
