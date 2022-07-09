В Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков представил последние данные о спецоперации на Украине.

Так, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.