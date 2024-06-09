Участок БКЛ закроют с 22 июня

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09 июня, 19:30

Безопасность

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июня

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 9 июня.

Сотрудники ГАИ протаранили мотоцикл, на котором катались двое детей в возрасте 8 и 13 лет, и попытались забрать их в отдел в Новоуральске. Инспекторы устроили погоню, и по словам очевидцев, наехали на питбайк, дети упали, получив травмы.

Ростов-на-Дону накрыло мощным ливнем с градом, потоки которого затопили дороги. Одна из магистралей города всего за пару часов ушла под воду. Проезжая и пешеходная части превратилась в реку.

Между тем в районе Карельского перешейка под Санкт-Петербургом появился смерч. Огромная воронка прошла по озеру. Однако горожане, пришедшие на пикник, продолжили отдыхать на берегу.

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