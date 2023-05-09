Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:00

Безопасность

Эксперт рассказал о характеристика новой бронемашины З-СТС

Эксперт рассказал о характеристика новой бронемашины З-СТС

Сотрудники МЧС усилили контроль в московских парках и зеленых зонах

Где в Москве можно устроить пикник и не заплатить за это штраф

Москвичам рассказали, где можно устроить пикник и не заплатить за это штраф

Использовать беспилотники запретили в 50 российских регионах

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей штурмовых самолетов Су-25

Плановые учения пожарных прошли в столице

Российский ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник на западном участке зоны СВО

Рейды по профилактике аварийности среди велосипедистов пройдут в Москве – ГИБДД

Штурмовые отряды РФ освободили еще два квартала Артемовска

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал о различиях между бронемашинами З-СТС и "Тайфун-К". Эксперт отметил, что З-СТС сделана на базе стандартного грузовика "КамАЗ-5350".

Новый броневик выполнили на серийном грузовом шасси с подходящими характеристиками подвижности и грузоподъемности. Мероприятия по разработке проекта заняли всего 25 дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика