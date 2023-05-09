Эксперт рассказал о характеристика новой бронемашины З-СТС

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал о различиях между бронемашинами З-СТС и "Тайфун-К". Эксперт отметил, что З-СТС сделана на базе стандартного грузовика "КамАЗ-5350".

Новый броневик выполнили на серийном грузовом шасси с подходящими характеристиками подвижности и грузоподъемности. Мероприятия по разработке проекта заняли всего 25 дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.