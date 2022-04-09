Роспотребнадзор предупредил о сальмонелле в продукции Kinder

Роспотребнадзор заявил о неприятном сюрпризе, с которым могут столкнуться покупатели продукции Kinder. Речь идет о бактерии сальмонелла, она вызывает кишечные инфекции.

По информации ведомства, зараженный шоколад мог попасть в оборот. В какой именно продукции компании была найдена бактерия? И откуда она там взялась? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.