В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

Из-за оттепели столичные спасатели усилили контроль за состоянием рек и водоемов. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предупредил, что выходить на лед крайне опасно – его структура изменилась из-за повышения температуры.

Спасатели круглосуточно патрулируют акватории, замеряют толщину ледового покрытия и контролируют ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.