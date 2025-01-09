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09 января, 12:15

Безопасность

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

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Из-за оттепели столичные спасатели усилили контроль за состоянием рек и водоемов. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предупредил, что выходить на лед крайне опасно – его структура изменилась из-за повышения температуры.

Спасатели круглосуточно патрулируют акватории, замеряют толщину ледового покрытия и контролируют ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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