Госдума приняла поправки в закон о расширении полномочий полиции

Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции. Теперь полицейские смогут заходить в квартиры, дома и другие помещения, чтобы задержать подозреваемого. Для этого они также могут оцепить здание или территорию.

Кроме того, закон дополнили статьей, позволяющей вскрывать машины. Это можно будет делать в том случае, если есть угроза жизни или безопасности людей, а так же для задержания подозреваемых или при угрозе теракта.

По новому закону полицейским разрешается проводить досмотр граждан, их вещей или автомобилей в том случае, если есть подозрение, что у человека при себе оружие, взрывчатка, наркотики и прочие запрещенные предметы и вещества, а также что-то украденное.