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08 ноября, 07:15

Безопасность

Прокуратура Москвы назвала 10 самых распространенных уловок мошенников

Прокуратура Москвы назвала 10 самых распространенных уловок мошенников

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В Прокуратуре Москвы назвали 10 самых распространенных уловок мошенников. О них предупредили жителей столицы на сайте ведомства.

В первую очередь, это звонки от якобы сотрудника банка или правоохранительных органов, когда человека просят перевести деньги на "безопасный счет" или уговаривают его продать квартиру по "фиктивной сделке". Также мошенники часто звонят и представляются родственником, попавшим в аварию и просят помочь деньгами на лечение.

На третьем месте указано отправление SMS с вредоносными программами. Если человек переходит по ссылке, то аферисты получают доступ к чужому гаджету.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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