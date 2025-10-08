Мошенники в РФ начали продавать схему выигрыша в лотерею за деньги

В Сети появилась новая финансовая пирамида, организованная через телеграм-каналы. Мошенники рассылают электронные письма с предложением платного доступа к каналу, где якобы содержится схема выигрыша в лотерею.

Однако после оплаты пользователь получает доступ к каналу без какой-либо выигрышной схемы. Вместо этого ему предлагают зарабатывать, перепродавая доступ к этому же каналу другим людям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.