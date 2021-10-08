В России запустили новую программу психологического отбора солдат

Потенциально опасных призывников не возьмут на службу. Стали известны подробности о новой системе психологического отбора, которую придумали специально для армии.

По данным СМИ, уже на раннем этапе специалисты могут обнаружить у молодых людей склонность к асоциальному поведению. Если тесты показывают, что что-то не так, эта информация передается врачу-психиатру, который входит в состав медкомиссии. Причем не факт, что у человека есть какие-то ментальные нарушения, комиссия все равно может сделать вывод, что для коллектива он представляет опасность.

Новую систему уже протестировали во время весеннего призыва. К службе в итоге не допустили около двух тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.